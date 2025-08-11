Video: Piloto de NASCAR sufre terrible fractura tras aparatoso accidente

Connor Zilisch sufre una aparatosa caída cuando celebraba en su automóvil. Foto: Captura de pantalla.

El piloto Connor Zilisch, sufrió una fractura de clavícula tras una caída durante su celebración en la Xfinity Series en Watkins Glen, Nueva York.

Este incidente ocurrió el 9 de agosto, cuando Zilisch salió de su vehículo Chevrolet No. 88 y subió al techo de este para festejar su triunfo en la Mission 200, liderando 60 de las 82 vueltas.

Durante su celebración, su pie izquierdo quedó atrapado en la ventanilla del coche, lo que provocó un desequilibrio, y acto seguido, el piloto cayó al suelo.

Fue trasladado al hospital para medir su estado, y se determinó que se fracturó la clavícula. Afortunadamente, las tomografías no mostraron lesiones en la cabeza, lo que permitió que fuera dado de alta.

Sin participación en NASCAR

Tras el terrible accidente del estadounidense Connor Zilisch, que le provocó una fractura de clavícula, el joven quedó retirado de la carrera de la NASCAR Cup Series, la cual estaba programada para este 10 de agosto en el mismo circuito.

Este incidente interrumpió su participación en dos categorías durante el fin de semana en Watkins Glen, y se mantiene en recuperación tras sus lesiones.