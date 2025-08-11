Deportes

¡Como pan caliente! Boletos para el partido de Guatemala vrs. El Salvador se agotaron de inmediato

Los fanáticos del deporte no han demorado en agotar las entradas para disfrutar del partido en septiembre.

(Foto: Redes sociales)
Guatemala vs El Salvador. (Foto: Redes sociales)
Por Publinews

La fiebre por el fútbol se hizo evidente este domingo 10 de agosto, cuando las entradas para la localidad de Platea del partido entre Guatemala y El Salvador, correspondiente a las Eliminatorias Mundialistas, se agotaron en solo 15 minutos después de abrir la venta.

La Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (FEDEFUT) implementó un sistema de venta por etapas para organizar la alta demanda. Este domingo correspondió a Platea.

Los próximos días las ventas serán de la siguiente forma:

  • 11 de agosto: Tribuna (Q500)
  • 12 de agosto: Preferencia (Q300)
  • 13 de agosto: General (Q100)

La venta escalonada busca dar oportunidad a aficionados de diferentes zonas y presupuestos, aunque se espera que todas las localidades se agoten rápidamente, como ya ocurrió con Platea.

El encuentro, programado para el jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Cementos Progreso, promete ser un espectáculo lleno de emoción y apoyo incondicional de la hinchada chapina.

