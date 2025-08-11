Boxeadores japoneses fallecen durante sus combates

El mundo del boxeo está de luto tras la muerte de dos púgiles japoneses por lesiones cerebrales sufridas en combates separados de la misma cartelera disputada el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Tokio.

PUBLICIDAD

Shigetoshi Kotari, de 28 años, colapsó tras empatar en un reñido combate a 12 asaltos por el título de la Federación de Boxeo Oriental y del Pacífico (OPBF) contra Yamato Hata. Aunque fue sometido de urgencia a una cirugía por un hematoma subdural, falleció el viernes. La Organización Mundial de Boxeo (OMB) lo despidió con un emotivo mensaje: “Un guerrero en el ring. Un luchador de espíritu. Se fue demasiado pronto”.

Tragedia gemela: el sábado, Hiromasa Urakawa (28 años) perdió la vida tras sufrir la misma lesión durante un combate ante Yoji Saito, donde cayó por nocaut. Al igual que Kotari, fue intervenido con una craneotomía sin éxito.

Ante estos hechos, la Comisión Japonesa de Boxeo anunció que reducirá los combates por títulos OPBF de 12 a 10 asaltos como medida preventiva. Estos lamentables sucesos ocurren meses después del fallecimiento del irlandés John Cooney, quien murió en enero por traumatismos similares.