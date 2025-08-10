José “El Caballo” Morales: “Estamos comprometidos con hacer historia e ir al Mundial”

La redacción de Publinews en Guatemala recibió una visita especial: José “El Caballo” Morales, el destacado futbolista compartió con el equipo sus experiencias más recientes y los desafíos que se avecinan en su carrera.
Durante su visita, Morales, conocido por su habilidad y entrega en el campo, abordó varios temas de interés para los aficionados. Relató su paso por la Copa Oro, destacando la intensidad del torneo y la importancia de cada partido a nivel de selecciones.
Además, compartió su entusiasmo por el futuro con Municipal, detallando los objetivos del equipo para la próxima temporada y el compromiso de cada jugador para conseguir grandes resultados.
Finalmente, el “Caballo” Morales hizo hincapié en la importancia de las eliminatorias al Mundial, un tema que despierta la pasión de todos los guatemaltecos. Comentó sobre la preparación del equipo nacional y el gran reto que representa buscar un cupo en la máxima cita del fútbol mundial.
Su visita a la redacción fue un encuentro cercano que dejó a todos con la energía y la determinación que caracterizan a este talentoso futbolista guatemalteco.
Mira acá la entrevista completa: