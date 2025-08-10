José “El Caballo” Morales: “Estamos comprometidos con hacer historia e ir al Mundial”

El jugador visitó la redacción de Publinews y compartió sus expectativas mundialistas. (Foto: Publinews)

La redacción de Publinews en Guatemala recibió una visita especial: José “El Caballo” Morales, el destacado futbolista compartió con el equipo sus experiencias más recientes y los desafíos que se avecinan en su carrera.

PUBLICIDAD

Durante su visita, Morales, conocido por su habilidad y entrega en el campo, abordó varios temas de interés para los aficionados. Relató su paso por la Copa Oro, destacando la intensidad del torneo y la importancia de cada partido a nivel de selecciones.

Además, compartió su entusiasmo por el futuro con Municipal, detallando los objetivos del equipo para la próxima temporada y el compromiso de cada jugador para conseguir grandes resultados.

José "El Caballo" Morales. El lateral compartió con Publinews sus aspiraciones mundialistas. (Foto: Stanley Herrarte/Publinews)

Finalmente, el “Caballo” Morales hizo hincapié en la importancia de las eliminatorias al Mundial, un tema que despierta la pasión de todos los guatemaltecos. Comentó sobre la preparación del equipo nacional y el gran reto que representa buscar un cupo en la máxima cita del fútbol mundial.

Entrevista. En entrevista exclusiva el futbolista guatemalteco compartió su expectativa sobre las eliminatorias.

Su visita a la redacción fue un encuentro cercano que dejó a todos con la energía y la determinación que caracterizan a este talentoso futbolista guatemalteco.

José "Caballo" Morales. El destacado futbolista nacional compartió con Publinews sus destrezas. (Foto: Stanley Herrarte/Publinews)

Mira acá la entrevista completa: