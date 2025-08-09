Fútbol Internacional

Videos: así lució el estadio de El Trébol con su nueva iluminación

Los aficionados de Municipal vivieron una fiesta pese a que el marcador no fue el esperado.

El Trébol. El doctor Otto Arriaga compartió impresionantes imágenes aéreas del espectáculo. (Foto: Cortesía a Publinews/Otto Arriaga)
Por Gustavo E. Méndez

El estadio Manuel Felipe Carrera mejor conocido como El Trébol vivió una noche especial este jueves 7 de agosto, cuando Municipal estrenó su nueva iluminación durante el partido de la Copa Centroamericana de la Concacaf frente al Sporting San Miguelito de Panamá.

Aunque el marcador finalizó 1-1, el espectáculo comenzó antes del silbatazo inicial.

El doctor Otto Arriaga compartió imágenes aéreas del momento en que se iniciaron los fuegos artificiales en El Trébol.

Otto Arriaga. Así se vivió la fiesta en El Trébol el jueves 7 de agosto. (Foto: Cortesía a Publinews/Otto Arriaga)

Los aficionados disfrutaron de un vibrante show de luces que puso a prueba el moderno sistema lumínico del recinto, acompañado de una gramilla impecable que resaltó bajo los reflectores.

El ambiente en las gradas fue de fiesta total, con cánticos, banderas y aplausos que hicieron del estreno una jornada memorable para el club escarlata y su hinchada.

