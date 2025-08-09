La “joya” brasileña hereda un dorsal de leyenda

El Real Madrid ha anunciado la distribución de dorsales para la próxima temporada, confirmando que el delantero brasileño Endrick portará el icónico número 9, dejado libre por la partida de Kylian Mbappé, quien, según reportes, optó por el 10 que usaba Luka Modric.

Esta decisión del club blanco asigna a Endrick, la joven promesa de 18 años, la responsabilidad de llevar uno de los números más emblemáticos en la historia del equipo, asociado con leyendas como Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez, Ronaldo Nazário y Karim Benzema.

Endrick llegó al equipo la temporada pasada, en la que tuvo una participación intermitente y anotó siete goles en 37 partidos. Sin embargo, su potencial y su desempeño con la selección brasileña lo perfilan como la gran apuesta del club en el ataque.

Por su parte, el canterano Gonzalo García, que destacó en el Mundial de Clubes, ha sido ascendido al primer equipo y llevará el número 16, el mismo que usaba Endrick. La promoción de Gonzalo viene acompañada de una renovación de contrato hasta 2030, una clara señal de la confianza que tiene el Real Madrid en su desarrollo como parte del futuro de la plantilla.