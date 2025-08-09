El inusual silencio del Real Madrid ante los nominados al Balón de Oro

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Administración autonómica al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal, en la Real Casa de Correos, a 27 de mayo de 2025, en Madrid (España). El G

En un hecho que ha sorprendido al mundo del fútbol, el Real Madrid ha mantenido un notable silencio en sus canales oficiales tras el anuncio de los 30 nominados al Balón de Oro.

A pesar de que la lista incluye a tres de sus jugadores, el club no ha emitido ningún comunicado, publicación en redes sociales o noticia en su página web haciendo eco de este reconocimiento.

Los nominados del conjunto blanco son figuras clave en la reciente temporada del club, por lo que la falta de una felicitación o mención ha sido objeto de debate entre aficionados y periodistas. Habitualmente, este tipo de logros individuales de sus futbolistas son celebrados y destacados por la entidad, considerándolos un reflejo del éxito colectivo.

Este inusual comportamiento contrasta con la costumbre de otros clubes y con la propia tradición del Real Madrid, que históricamente ha mostrado un gran orgullo por los logros de sus estrellas.

La razón detrás de este mutismo oficial no ha sido revelada, dejando abierta la puerta a diversas especulaciones sobre la postura del club con respecto a la prestigiosa premiación. El Balón de Oro, entregado por la revista France Football, es uno de los galardones más codiciados del fútbol y su ceremonia de entrega es seguida por millones de personas en todo el mundo.

Recordemos que el año pasado, El Real Madrid cancelo de ultimo momento su presentación en la gala de este prestigioso premio, en esa ocasión Vinicius Jr , estaba nominado al premio, que finalmente gano Rodri jugador español del Manchester City.