Una noche histórica por la iluminación del estadio “El Trébol” pero con resultado que dejó un sabor agridulce a la afición roja

Los rojos empataron 1-1 ante San Miguelito y se complican en la Copa Centroamericana. Foto: Juan Meoño

El tan esperado debut del alumbrado artificial en el estadio Manuel Felipe Carrera, más conocido como el “El Trébol” no tuvo el final soñado para Municipal.

A pesar del ambiente festivo y la histórica inauguración de las luces en el Trébol, los rojos no pasaron del empate 1-1 ante San Miguelito de Panamá, en el marco de la Copa Centroamericana.

San Miguelito arrancó con intensidad y logró ponerse en ventaja, pero no supo mantener la superioridad en el marcador.

El equipo escarlata, con orden táctico y aprovechando una desatención defensiva, igualó y logró el empate, pero no logró la victoria.