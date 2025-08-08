¡Noche Histórica en El Trébol! Municipal agota boletos y estrena iluminación en Copa Centroamericana

La afición roja ha respondido para el crucial encuentro de la Copa Centroamericana de esta noche: los boletos para el partido entre Municipal y Sporting San Miguelito de Panamá se han agotado por completo.

El Estadio El Trébol se vestirá de gala para recibir a una multitud ansiosa, que no solo apoyará a los Rojos en su camino por la competición regional, sino que también será testigo de un momento histórico para el recinto deportivo.

En este partido, el Estadio El Trébol estrenará oficialmente su nuevo y moderno sistema de iluminación, una mejora que lo posiciona a la altura de los estándares para encuentros internacionales.

La expectativa es máxima, por lo cual el club ha anunciado que se abrirán las puertas desde las 16 horas y también disponen de traslados desde dos puntos en la ciudad.