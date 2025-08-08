“No soy una manzana podrida”: Aparicio rompe el silencio y se defiende de los rumores

Jorge Aparicio, mediocampista del equipo Xelajú, ha salido al paso de las recientes especulaciones que lo vinculan con problemas en la Selección Nacional de Guatemala.

En una entrevista posterior al partido de ayer, el jugador se refirió de manera directa a los comentarios del director técnico, Luis Fernando Tena, sobre la existencia de “manzanas podridas” en el grupo. Aparicio aseguró que estas afirmaciones no tienen relación con él, ya que su conducta siempre ha sido profesional y respetuosa con el cuerpo técnico y sus compañeros.

El futbolista aprovechó la oportunidad para desmentir un rumor en particular: el de un supuesto bullying hacia su compañero Arquímides Ordóñez. Aparicio aclaró que, debido a una fractura en el pie, no coincidió con Ordóñez en las primeras convocatorias de la selección.

Por lo tanto, cualquier señalamiento en su contra es completamente falso. Además, destacó su aprecio por Ordóñez, a quien considera un buen muchacho, y recalcó la importancia de brindarle apoyo, especialmente por las dificultades que pueda enfrentar con el idioma.