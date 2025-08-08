France Football revela la lista oficial del Balón de Oro 2025

La contienda por el Balón de Oro 2025 ya tiene sus protagonistas! La prestigiosa revista francesa France Football ha revelado la lista oficial de los 30 futbolistas que aspiran a ser reconocidos como el mejor del mundo. La nómina, que refleja un cambio generacional, presenta una combinación de grandes figuras consolidadas y jóvenes promesas que han brillado en la temporada.

La lista está llena de talento y deja de manifiesto un cambio generacional en el fútbol. Jugadores jóvenes como Lamine Yamal, de tan solo 18 años, y João Neves, del Benfica, han sido incluidos gracias a su extraordinario rendimiento. Sin embargo, también se han notado algunas ausencias. Jugadores como Rodri Hernández, mediocampista del Manchester City y ganador el año pasado del Balón de Oro.

A continuación, la lista completa de los 30 nominados para el Balón de Oro 2025

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en París, el próximo 22 de septiembre, y la expectativa es alta por saber quién se alzará con el premio al mejor futbolista del año. El ganador será un futbolista inédito, ya que en la lista de este año no hay ningún jugador que haya ganado el premio con anterioridad, lo que añade un elemento de emoción a esta edición.

También hay que mencionar, que se entregara el Balón de oro Femenino, para la mejor jugadora del año. Te dejamos el listado completo: