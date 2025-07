El conmovedor mensaje de Rute Cardoso a un mes del fallecimiento de Diogo Jota

Un mes después de la devastadora pérdida de su esposo, el futbolista portugués Diogo Jota, Rute Cardoso compartió un emotivo homenaje en redes sociales que conmovió a sus seguidores. “Un mes de nuestro ‘ni la muerte nos separa’. Para siempre, tu pequeña niña blanca”, escribió junto a imágenes de su reciente boda, celebrada apenas 11 días antes del fatal accidente que le arrebató la vida al astro del Liverpool y a su hermano menor, André Teixeira Da Silva.

El trágico incidente ocurrió en la madrugada del 3 de julio en Zamora, España, cuando el Lamborghini que conducía Jota —según investigaciones preliminares— se despistó a alta velocidad en la autopista A-52 y se incendió. El jugador, de 28 años, viajaba con su hermano hacia Santander para tomar un ferry a Inglaterra, siguiendo recomendaciones médicas que le prohibían volar tras una reciente operación pulmonar.

Cardoso, compañera de Jota desde la adolescencia y madre de sus tres hijos —Dinis (3), Duarte (1) y una bebé nacida en noviembre—, acompañó la publicación con la canción “Forever and Ever and Always” de Ryan Mack, reforzando el mensaje de amor eterno. Las fotografías muestran momentos íntimos de su ceremonia nupcial, donde las sonrisas contrastan con el dolor que hoy embarga a la familia.