Bombazo en el fútbol argentino: Keylor Navas abandona Newell’s Old Boys

La noticia que ha sacudido el mundo del fútbol sudamericano y centroamericano es la salida de Keylor Navas de Newell’s Old Boys. El portero costarricense, ganador de tres UEFA Champions League, quien llegó al club argentino con gran expectación, no logró consolidarse ni adaptarse a la dinámica del equipo. Su paso por “La Lepra” estuvo marcado por la controversia, culminando en una desvinculación que el club rosarino no ha dudado en anunciar con un comunicado contundente.

Navas, quien sorpresivamente había firmado con uno de los clubes más emblemáticos de Argentina, cuna de figuras como Lionel Messi y Diego Maradona, nunca encontró su mejor versión. Tras disputar la Copa Oro, el guardameta se negó a regresar a la disciplina de Newell’s, esgrimiendo diversas excusas. Esta actitud generó un profundo malestar entre la afición, que no dudó en expresar su descontento con abucheos e insultos durante los calentamientos previos a los partidos.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando se filtró la información de que Navas estaba en negociaciones avanzadas con Pumas de México. Este hecho llevó a Newell’s Old Boys a emitir un comunicado oficial, en el que anuncian la baja del tico y, de manera particular, revelan que su traspaso al club mexicano se concretó por un monto de 2 millones de dólares. Esta publicación ha sido interpretada como un claro dardo hacia el arquero, al hacer público su destino y la cifra de la transferencia, lo que denota una clara recriminación por su salida.

Comunicado del club argentino:

El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México. Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables. Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual. Nuestro camino es claro: unidad, esfuerzo y pertenencia. Bajo esos valores seguiremos trabajando día a día para honrar la camiseta y el sentimiento de nuestra gente. El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000.