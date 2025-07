Persona con enanismo que participó en fiesta de Lamine Yamal revela lo que pasó en la celebración

Uno de los cuatro artistas con enanismo contratados para el polémico cumpleaños del futbolista Lamine Yamal rompió su silencio este lunes en el programa ‘Versió RAC1’, defendiendo su trabajo y rechazando las acusaciones de discriminación. Bajo condición de anonimato, el entrevistado aseguró que en ningún momento se sintió “maltratado”, sino todo lo contrario: “Todo bien, todo maravilla, siempre con respeto. Éramos artistas allí”.

PUBLICIDAD

El artista cuestionó la polémica generada: “Si no fuese Lamine, no se habría armado este lío. Todos lo pasaron genial”. Explicó que en estos eventos suelen bailar, hacer magia o repartir chupitos, y reivindicó su derecho a trabajar: “¿Por qué yo no puedo ser animador por mi condición física y otra persona sí?”.

Sobre la denuncia de la Asociación de Personas con Acondroplasia (ADEE), que calificó estas prácticas de “intolerables”, respondió: “Nos humillan al despreciar nuestro trabajo. Somos autónomos, hacemos esto legalmente y por vocación”. Añadió que llevan años dedicándose a esto por gusto y que las críticas solo les perjudican: “Nadie nos ofrece alternativas laborales”.

Mientras el debate sobre inclusión y estereotipos sigue abierto, el artista insistió: “No somos monos de feria. Sabemos nuestros límites”.