Julio César Chávez se pronuncia por el arresto de su hijo

El legendario boxeador mexicano Julio César Chávez salió en defensa de su hijo, Julio César Chávez Jr., quien actualmente se encuentra detenido en Estados Unidos a la espera de una posible extradición a México por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el ex campeón mundial expresó su confianza en que se aclararán los hechos y aseguró que su hijo no es un delincuente. “Estoy convencido de que se aclararán los hechos porque mi hijo no es un delincuente. Esa será tarea de los abogados, quienes ya están trabajando en ello”, declaró Chávez.

Además, pidió respeto hacia su privacidad y la de su familia, así como para el proceso legal en curso. “Les pido respeto hacia mi privacidad, la de mi familia y la del proceso legal que se sigue en estos momentos. Cuando las cosas se aclaren, estaré en la mejor disposición de responder todas sus preguntas”, añadió.