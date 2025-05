VIDEO. Niño infiltrado de la afición de Antigua GFC viste la camiseta roja en la final del Torneo Clausura

La gran final del Torneo Clausura 2025 tuvo su desenlace en el estadio El Trébol, donde Antigua GFC escribió un capítulo de su historia. Luego del empate 0-0 en la ida, todo quedó servido para que el campeón se definiera en un ambiente espectacular, con el estadio lleno y dos equipos decididos a dejarlo todo.

En una batalla intensa, llena de emociones, goles y momentos de alto voltaje, Antigua logró darle vuelta al marcador y coronarse campeón del fútbol guatemalteco, demostrando carácter, táctica y una identidad clara desde el banquillo.

En el ambiente de fiesta y celebración, un niño fue entrevistado por Nuestro Diario quién reveló que el viste la camiseta roja pero apoya al equipo contrario. Su actitud se ha viralizado de inmediato y describe que el partido resultó emocionante.

Elder es un niño que por su actitud captó la atención de un periodista, al ser entrevistado mencionó que viste la camiseta del equipo contrario para evitar que la afición roja se molestara.

“Porque si vengo acá en Antigua nos matan, yo no vi a nadie verde hoy solo a los jugadores. Yo solo ví ese cabezazo y me tragué todos los goles y fue emocionante”. Relató que asistió al estadio con su papá y unos amigos. Afirmó que no es la primera vez que asisten de infiltrados pues en la final de Cobán Vrs. Antigua también ingresaron con esa finalidad.

En el encuentro deportivo, Municipal fue el primero en celebrar, gracias al gol de John Méndez al minuto 24 con un cabezazo imparable. Durante la primera parte, los escarlatas impusieron condiciones y dominaron ante una Antigua que no encontraba la forma de responder con claridad.

Pero todo cambió en la segunda mitad. Tapia movió el banquillo con inteligencia, y la Antigua del complemento fue otro equipo: intenso, decidido y con dominio del balón. Al minuto 73, Óscar Castellanos marcó el empate con un remate cruzado que le dio vida a los coloniales.

La remontada se concretó en los minutos finales, cuando Antigua aprovechó una el envío anímico cuando Dewinder Bradley silenció el estadio El Trébol con un gol al minuto 90+6, conquistando el título de la Antigua Guatemala.