El brutal apodo con el que Canelo Álvarez es conocido en Reino Unido

Saúl Álvarez es conocido en todo el mundo por su popular apodo, ‘Canelo’; sin embargo, en Inglaterra lo llaman de otra forma, debido a que se mantiene invicto ante boxeadores británicos.

El diario The Sun le dio a conocer al tapatío que en esas latitudes ya lo conocen como el ‘Brit basher’, lo cual se puede traducir como “el azote de los británicos” o el “castigador de los británicos”.

Ante esto, el pugilista señaló que seguirá peleando con británico y que le gustaría hacerlo en Gran Bretaña. “Lamento decirlo, pero ¡lo seguiré haciendo si alguien me paga!”, señaló. “No sé a quién ni a qué luchador me voy a enfrentar, pero siempre sueño en mi carrera con pelar en el Reino Unido. Sin duda, para mí sería una locura ir allí y pelear delante de todos. La verdad es que me gusta mucho”, agregó.

En su carrera, Canelo Álvarez ha peleado en 66 ocasiones, de las cuales ocho han sido ante británicos: Matthew Hatton, Ryan Rhodes, Amir Khan, Liam Smith, Callum Smith, Rocky Fielding, Billy Joe Saunders y John Ryder.

A todos los superó, pero a Amir Khan lo de trotó por nocaut en el 2016, mientras que a Saunders lo superó por la vía del cloroformo, en 2021, además de que le provocó una fractura en la cuenca del ojo, lo que forzó su retiro.

Próxima pelea del Canelo

Por lo mientras, Saúl Álvarez firmó un contrato con Turki Al-Sheikh para realizar cuatro combates en la Riyadh Season y la primera será este 3 de mayo cuando se enfrente a William Scull.

Canelo expondrá sus cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mientras que el cubano pondrá en juego su título de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).