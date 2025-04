Caterine Ibargüen lanzó dura crítica al gobierno Petro en pleno noticiero de RCN

Caterine Ibargüen, una de las campeonas olímpicas con las que cuenta Colombia, lanzó una dura crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro del que dijo ninguno de sus cambios le ha favorecido al deporte.

PUBLICIDAD

Fue en pleno noticiero del canal RCN, en donde ella ahora hace las veces de presentadora, que la antioqueña dejó de lado su rol de informar para pasar a entregar una opinión bastante certera.

Todo se desprendió de cuenta del ante-proyecto de presupuesto en el que se le bajarían los recursos para el deporte.

Ante esto, el congresista Mauricio Parodi ha venido haciendo eco, de hecho, recientemente escribió: “¿DÓNDE ESTÁ LA PLATA DE LOS DEPORTISTAS?🚨 El Gobierno Petro le quita a los deportistas colombianos el 90% de los dineros que son de ellos en 2 años. Para 2026 solo asignarán 198mil millones. Es una afrenta inaceptable e injustificable. No lo olvidaremos”.

Fue precisamente por esa opinión del congresista Parodi que el director del noticiero, José Manuel Acevedo, le consultó a la exdeportista.

Caterine Ibargüen, Karen Sevillano y Vicky Berrío Foto: captura de YouTube / Instagram @canalrcn

Presentadora de Noticias RCN y Caterine Ibarguen Tomadas del Canal RCN

Ante eso, ella respondió: “Esto me preocupa mucho. Si cuando había no tenían los resultados, ¿imagínese ahora? Yo le pregunté a la ministra y ella me dijo que platica hay. Eso sí, que no les exija medalla a los muchachos”.

PUBLICIDAD

Además, señaló: “Hemos tenido cambios en este gobierno, ninguno favorable para el deporte”.

Dicha postura de la ahora presentadora en el noticiero de RCN fue replicada en el canal Win Sports, haciendo eco de sus palabras.

Certera, así estuvo Caterine Ibargüen contra el gobierno de Gustavo Petro y las medidas que apuntan a reducir más el presupuesto para el deporte en Colombia.