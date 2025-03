Muere George Foreman a los 76 años: adiós a una leyenda del boxeo

El mundo del boxeo está de luto tras el fallecimiento de George Foreman a los 76 años. El excampeón mundial de peso pesado, conocido por su impresionante poder de golpeo y su histórico regreso al ring, dejó una huella imborrable en el deporte.

Foreman vs Ali @BleacherReport

Foreman ganó fama en la década de los 70 con victorias aplastantes, incluyendo su inolvidable derrota ante Muhammad Ali en The Rumble in the Jungle. Tras un retiro temporal, sorprendió al mundo al regresar al boxeo en los 90 y convertirse en el campeón más veterano de los pesos pesados a los 45 años. Además de su carrera en el ring, Foreman se hizo un nombre como empresario con su icónica parrilla eléctrica, la George Foreman Grill.

GEORGE FOREMAN ARCHIVO - George Foreman sonríe durante un entrenamiento en N'Sele, Zaire, el 15 de octubre de 1974. (AP Foto/Horst Faas) (Horst Faas/AP)

Su muerte marca el fin de una era en el boxeo, pero su legado como atleta y figura pública seguirá inspirando a futuras generaciones.