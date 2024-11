Ancelotti dice que el problema es el equipo no Mbappé

El desempeño del delantero francés Kylian Mbappé con el equipo español Real Madrid no ha sido el mejor. En ese sentido, el técnico, Carlo Ancelotti, ha salido a defenderlo: “el problema es el equipo”.

El italiano Ancelotti ha defendido a su futbolista Mbappé, criticado tras su partido en Anfield, en el que, incluso, falló un penalti, al asegurar que no está hundido y que el problema no es del astro francés, “es del equipo”.

El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, se sienta en el banquillo antes del encuentro de la Liga de Campeones ante Borussia Dortmund en el estadio Santiago Bernabéu, el martes 22 de octubre de 2024 (AP Foto/Manu Fernández) AP (Manu Fernandez/AP)

Así lo dijo

“El problema de Mbappé es el problema que tenemos todos. Hay que sacar nuestra mejor versión, no solo de él. De mí mismo y de otros jugadores. El problema no es solo de un jugador, es de un equipo que, de momento, no ha sido capaz de sacar continuidad en la temporada y su mejor versión”, dijo el entrenador italiano.

Además, añadió: “La idea que tenemos es tratar de mejorar. No consideramos un problema individual de un jugador que, entre otras cosas, es nuevo aquí y se está adaptando. Ha marcado ya nueve goles, ha participado en el juego de ataque con asistencias… Puede jugar mejor, sí. Como todos nosotros”.

