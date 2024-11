Juventus se deshace del francés Paul Pogba

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Juventus ya no espera más. El francés Paul Pogba ha quedado fuera del equipo italiano que dirige Thiago Mota y marcha bien en la Serie A y más o menos en la Champions. Este viernes 15 de noviembre se conoció que la ‘Vecchia Signora’ rescindió el contrato del centrocampista . Entonces, el jugador continuará con el cumplimiento de una sanción por dopaje y volverá a las canchas en marzo de 2025.

En un comunicado se supo que Juventus y Pogba acordaron la rescisión del contrato que será libre desde el próximo 30 de noviembre, pero sigue su sanción hasta el otro año.

“Juventus y Paul Pogba anuncian que han acordado mutuamente rescindir el contrato de rendimiento deportivo a partir del 30 de noviembre de 2024. La ‘Juve’ desea a Paul todo lo mejor para su futuro profesional”, comunicó el club.

También el jugador, con un mensaje en redes sociales, hizo oficial su marcha en el mismo instante.

“Hay momentos en los que las cosas no salen como queremos, pero una cosa es cierta: el vínculo que tengo con vosotros, queridos aficionados, seguirá siendo inolvidable. Me habéis dado mucho, más de lo que puedo expresar con palabras, y siempre llevaré conmigo todo el cariño que me disteis. Estaréis siempre en mi corazón. Mucha suerte, Juventus”, publicó en Instagram.

Dopaje

Pogba, de 31 años, volverá a jugar a partir de marzo en cualquier equipo, al que llegará como agente libre después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) redujera la sanción por dopaje que le fue impuesta en septiembre de 2023 de 4 años a 18 meses.