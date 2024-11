LeBron James alarga la despedida: “No voy a jugar mucho más tiempo”

El jugador de la NBA de los Lakers, LeBron James, ha llevado a su equipo a una victoria apretada contra los Memphis Grizzlies 128-123, incluso, con uno de sus triples. El rey habló algo de su despedida en el que lo veremos más de una temporada.

“No voy a jugar mucho más tiempo, para ser completamente honesto... 1 año, 2 años...”, dijo el rey LeBron, que está a un mes de cumplir 40 años, ya el jugador más viejo de la NBA.

En el juego

En el juego LeBron terminó con 35 puntos, 14 asistencias y 12 rebotes, algo que JJ Redick destacó al decir que sin él, la victoria no hubiera sido posible.

Es que la despedida del jugador está cerca. “No voy a jugar hasta que todo se venga abajo. No voy a ser ese tipo. No voy a ser ese tipo que le falta el respeto al juego porque solo quiero estar en la cancha. No, ese no seré yo”, comentó James acerca de sus planes de retirarse antes de que su nivel disminuya considerablemente y que prefiere hacerlo mientras aún sigue jugando a un alto nivel.