“Quiero morir en el ring”, dice Mike Tyson en medio de preocupaciones por su pelea con Jake Paul

Los preparativos continúan para la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul el próximo 15 de noviembre en el AT&T Arena en Arlington, de Texas, y mientras tanto, siguen las preocupaciones por el excampeón de peso pesado, de 58 años, a quienes muchos consideran en desventaja, no solo por ser 31 años mayor que su oponente, sino por sus recientes complicaciones de salud.

PUBLICIDAD

En medio de estas tensiones por su estado, Tyson hizo una alarmante declaración, al expresar que prefiere morir en el ring, que en un hospital.

“ Esto es realmente grande para mí. Si gano, seré inmortal. Si lo hago mal, no quiero morir en una cama de hospital, quiero morir en el ring ”, dijo Iron Mike tras el lanzamiento del tráiler de ‘Countdown’, reseñó The Mirror.

La pelea con Jake Paul estaba programada en un principio para julio, pero Tyson sufrió complicación por una úlcera, obligando a una reprogramación. La expectativa se mantiene sobre su rendimiento, ya que su última pelea profesional fue en 2005 cuando fue derrotado por Kevin McBride.

Mike Tyson y su salud: “Puede ser una catástrofe”

Dave Hancock, ex profesional de salud del Chelsea, Leeds United y la selección de fútbol de Inglaterra, declaró en agosto pasado a TN que sobre la salud de Mike Tyson y cómo podría verse afectado por la pelea con Jake Paul.

“ Físicamente, desde el punto de vista médico, creo que puede ser una catástrofe, sobre todo empezando por la edad que tiene, porque ralentiza sus reflejos, su tiempo de reacción, no está tan en forma como antes… Puede haber problemas cardiotorácicos, problemas pulmonares, y todo tipo de situaciones derivadas de su edad y estilo de vida ”, dijo Hancock.

Expuso que “visto desde fuera, se podría decir que el interés de Tyson es puramente económico. Si alguien te ofrece ‘X’ dinero para hacer ‘Y’, siempre puedes elegir a cualquier edad si quieres hacerlo o no, así que tienes que estar preparado para exponer tu cuerpo a diversas circunstancias porque tu objetivo final es el dinero”.

PUBLICIDAD

Mike Tyson manifestó a principios de septiembre en entrevista a Fox40 que no deben preocuparse por él, y que más allá de los resultados, lo que importa es que él estará haciendo lo que quiere hacer.

“Estoy deseando que llegue Esto es algo que yo diría que me enciende. Me da una vida para mí… Soy sólo yo haciendo lo que quiero hacer. Olvídate de todos los demás. Olvídate de si desean que pierda, que gane, se trata de mí haciendo lo que quiero hacer.. Olvídate de lo que mi mujer y mis hijos están pensando, solo quédate conmigo y no sientas pena por mí. No te preocupes por mí. Eso es todo”, refirió.