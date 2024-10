Esta es la cartelera completa para la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul

El regreso de Mike Tyson con una icónica pelea en contra de Jake Paul ya está en la cuenta regresiva. La disputa está programada para el próximo 15 de noviembre en el AT&T Arena en Arlington, de Texas, y mientras tanto, los organizadores ya dieron a conocer la alineación completa de la cartelera.

En la segunda ronda del encuentro habrá una contienda entre Katie Taylor y Amanda Serrano. The Mirror publicó que Taylor ganó en su primera batalla en el Madison Square Garden.

Según Jake Paul la pelea entre Serrano y Taylor no es cartelera, sino el encuentro principal. “Taylor Vs Serrano es el Evento Principal y el Evento Principal a los ojos de muchos fanáticos. No son la cartelera”, dijo Paul.

Otras contenedores serán Shadasia Green chocando con Melinda Watpool por el título vacante de peso súper mediano de la OMB. También estarán los invictos prospectos Bruce ‘Shu Shu’ Carrington Jr y Lucas ‘Prince’ Bahdi, quienes se enfrentarán a Dana Coolwell y Corey Marksman.

Eddie Hearn, jefe de Matchroom Boxing, informó que después del dúo Serrano Vs. Taylor, saldrán al ring Tyson y Paul.

“Recibimos una oferta masiva para Katie. No voy a decirle que no se le permite pelear en esa carta. Financieramente, es el bolso más grande de su carrera. No estaré viendo el evento principal. Estaremos allí defendiendo los cinturones, y luego me iré”, reveló Hearn a BBC Sport.

La cartelera completa para el encuentro Mike Tyson Vs Jake Paul es la siguiente:

-Katie Taylor vs Amanda Serrano II.

-Mario Barrios vs Abel Ramos.

-Neeraj Goyat vs Whindersson Nunes.

-Bruce ‘Shu Shu’ Carrington vs Dana Coolwell.

-Lucas Bahdi vs Corey Marksman.

-Shadasia Green vs Melinda Watpool.

La edad de Mike Tyson podría ser una desventaja ante Jake Paul

Sobre la pelea entre Mike Tyson y Jake Paul, Eddie Hearn expresó que ‘Iron Mike’ es uno de sus luchadores favoritos, sin embargo, acotó que su edad podría ser una desventaja, ya que su contendor es 31 años más joven.

“La realidad es que hace 20 años, cuando Mike Tyson se retiró del deporte, recibió un disparo, y todo terminó por completo. En realidad era triste verlo entonces, hace 20 años. Estoy asombrado de él, es uno de mis luchadores favoritos, uno de los mejores de todos los tiempos, pero es un hombre de 58 años. Solo necesitas hablar con él y mirarlo para saber que este tipo no debería volver a estar en un ring”.