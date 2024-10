Afición critica al mexicano Luis ‘el Flaco’ Tena por la humillación de Guatemala

“Estamos bien, tranquilos”, esta fue la calificación del seleccionador mexicano Luis ‘el Flaco’ Tena previa a la humillante goleada 3-0 que Guatemala recibió al visitar a Costa Rica y quedar eliminada en la Liga de Naciones de la Concacaf al caer de primer al tercer puesto en la tabla. La afición, en redes sociales, la emprendió contra el técnico.

Los usuarios compartieron sus mensajes agrupados en “#FueraTena” por el “ridículo” que hizo Guatemala en San José. Con este resultado la selección dejó escapar la clasificación luego de llegar al juego en el primer lugar de la tabla y terminar en tercer lugar. Esto debido a que a los cuartos de final solo clasificaron Costa Rica y Surinam.

A continuación los mensajes a Tena:

“Siempre lo he dicho son un chiste, no hay equipo lo vengo diciendo desde que Tena contrato al caballo Morales, hay mejor gente que la que hay ahora. No chinguen #NoCreoEnElMundial”, compartió uno de los usuarios en X.

Así también, otro seguidor de la Azul y Blanco dijo: “Si tiene amor propio mañana mismo tiene que renunciar LUIS FERNANDO TENA”.

Incluso, calificaron el desempeño del entrenador: “Fernando Tena es un pesimo entrenador, es muy pasivo en sus actuaciones”.

Por último, lo común fue compartir el mensaje:

“FUERA TENA

Otro usuario dijo que Guatemala es “una de las peores selecciones qué ha tenido Guatemala. Malos jugadores, malos directivos y mal entrenador. Este proceso es un rotundo fracaso. Ni a repechaje se podrá llegar”.

