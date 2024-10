“Tienes que ser el mejor”, la viral charla de Luis Enrique a Mbappé comparándolo con Michael Jordan

El técnico asturiano Luis Enrique dirigió los pasos de Kylian Mbappé durante su última temporada en el Paris Saint-Germain. En este momento, es viral el video de una charla de motivación que el técnico le dio al famoso delantero, comparándolo con Michael Jordan.

El momento fue posible verlo gracias al adelanto del segundo capítulo del documental ‘No tenéis ni **** idea’, de Movistar Plus.

“ Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y luego como jugador de ir a presionar a Cubarsí y a Ter Stegen. Te vas a pegar todo el partido presionando y volviendo rápido para ser un líder ”, comenzó diciendo Luis Enrique a Mbappé, mientras se preparaban para enfrentarse al Fútbol Club Barcelona.

Continuó diciéndole: “Si solo presionas es la hostia, pero si encima coges y te pones como ejemplo a presionar tenemos una puta máquina de equipo”.

Consciente de que Kylian Mbappé ya se iba del Paris Saint-Germain para el Real Madrid, le dijo: “Quiero que te vayas de aquí por la puerta grande, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. El día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan”.

El resultado tras la charla de Luis Enrique a Mbappé

La charla de Luis Enrique a Mbappé tuvo sus buenos resultados, ya que ganaron 4-1. Los comentarios del video abundan en las redes sociales. La mayoría de los usuarios concuerdan en elogiar la gran motivación que infunde el técnico, y resaltan que así debe ser alguien que guía a sus jugadores a la victoria.

“Mira que no le aguanto pero esto es lo que tiene que hacer un entrenador con un jugador que pasa completamente de la faceta defensiva”, “si no aprovecha esas charlas con entrenadores como Luis Enrique, quedará como unos más de los buenos y no como un jugador que crea una época”, son algunos comentarios.

El video de la charla de Luis Enrique a Mbappé ha sido replicado por muchos usuarios y tiene miles de reproducciones en las plataformas digitales.