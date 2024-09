Fanáticos de Comunicaciones golpean a seguidor tico de Liga Deportiva Alajuelense

Hace días los dirigentes de Comunicaciones y Liga Deportiva Alajuelense acordaron que los juegos de cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf serían sin afición visitante. Antes del juego de ida en el estadio ‘la Pedrera’ en la ciudad de Guatemala, un grupo de fanáticos cremas golpearon a un seguidor costarricense que intentó entrar al estadio junto con su esposa.

Se trata de Cristian Castro Hernández quien fue atendido por los socorristas de los Bomberos Municipales Departamentales en la puerta del estadio. Tenía un golpe en la cabeza y sin ropa. Luego fue trasladado a un hospital.

El tico llegó en un automóvil que los dejó en la puerta principal. “Nos dijeron que era en esta puesta donde teníamos que entrar. De pronto se vinieron todos con tubos me dieron en la cabeza, me dieron como cuarto, me agarraron entre, no sé ni cuántos, 20 o 30, me quitaron la ropa me golpearon por la cara ya la rodilla me pegaban y me pegaban”, así lo relató.

Rivalidad entre fanáticos

La rivalidad entre los fanáticos de la Liga Deportiva Alajuelense y Comunicaciones se evidenció en la fase de grupos. El 27 de agosto, los policías de Costa Rica prohibieron el acceso al estadio “Alejandro Morera Soto”, casa de la Liga Deportiva Alajuelense, a un autobús lleno de aficionados de Comunicaciones, quienes denunciaron que la afición contraria apedreó el vehículo.

Los seguidores blancos dijeron que sus rivales les habían lanzado piedras y dañaron el autobús que los trasladaba al estadio desde un hotel.

En cambio, otra versión es que los cremas habrían provocado con insultos a sus rivales y ante los inconvenientes, los policías les prohibieron el ingreso.

Ese jugo lo ganaron los ticos 2-1.

