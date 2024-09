“No hay enfermedad oculta”, revelan sobre ojos amarillos de Michael Jordan

Michael Jordan causó preocupación recientemente en sus seguidores, luego de que se viralizó una foto de él con los ojos amarillos. Rápidamente, sus fans comentaron en las redes sobre su estado de salud y preguntaron qué tenía la leyenda del baloncesto.

Todo surgió por una fotografía de Jordan en un partido de la Champions League en Mónaco. Muchos comentaron sobre ojos “amarillos y vidriosos”.

Michael Jordan, de 61 años, no se pronunciado sobre la viral imagen, pero Marca publicó que fuentes cercanas a él, contaron que se lo tomó como algo personal, es decir, ante comentarios de este tipo, el seis veces campeón de la NBA, hace todo lo posible por verse mejor para que no lo recuerden con un aspecto que no es saludable. Su espíritu competitivo hace que este tipo de situaciones también las tome como algo que debe enfrentar y vencer.

El referido medio refiere que un informante dijo que Jordan está al tanto de los comentarios sobre su salud, pero que no deja esto lo defina. “ No hay nada de qué preocuparse. Mike simplemente se está haciendo mayor y, como a todos, le vendría bien un poco más de ejercicio, pero no hay ninguna enfermedad oculta ”, dijo la fuente.

Michael Jordan y sus ojos amarillos

No es la primera vez que se ve a Michael Jordan con los ojos amarillos. Durante el estreno del documental ‘The Last Dance’ en el 2020, también fue muy comentado por lo mismo.

Esta coloración en los ojos suele asociarse con ictericia, que causa coloración amarillenta de la piel y las mucosas.

¿Qué enfermedades causan los ojos amarillos? Hay varias patologías que pueden provocar esto. MedlinePlus dice que podría ser por infecciones virales, problemas con el hígado, los ductos biliares o el páncreas, trastornos sanguíneos, cálculos biliares, anomalías congénitas, pero también puede ser por el uso de ciertos fármacos.

Sin embargo, hasta ahora, ni Michael Jordan, ni sus allegados han hablado sobre algún problema de salud.