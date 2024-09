Los millones que ganará ‘Canelo’ Álvarez por su pelea con Edgar Berlanga

El T-Mobile Arena de Las Vegas será este sábado el escenario para la pelea en la que el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez defenderá sus tres títulos supermedianos de la Asociación Mundial, la Organización Mundial y el Consejo Mundial de Boxeo ante el puertorriqueño Edgar Berlanga, quien asegura que lo noqueará.

El mexicano, de 34 años, se mantiene invicto, al igual que el puertorriqueño, de 27 años, quien no ha caído en sus 22 peleas como profesional. Ambos arriesgan sus títulos, pero sobre todo el orgullo de permanecer con cero derrotas en sus carreras como boxeadores. Sin embargo, el favorito es ‘Canelo’, según dice Bet BetMGM Sportsbook.

“ Es fácil decir que me vas a noquear, pero es muy difícil hacerlo… El sábado en la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para noquearlo. Amo la sensación del nocaut y voy a hacer lo mejor que pueda para lograrlo ”, dijo el boxeador mexicano, refiere la agencia de noticias AP, que refiere que el campeón tiene una foja de 61-2-2 con 39 nocauts.

Berlanga nunca había peleado por un título mundial, y seguramente, y según EFE, es muy probable que el favoritismo por ‘Canelo’ le juegue en contra en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

‘Canelo’ Álvarez y lo que gana

Más allá de ofrecer un espectáculo con una histórica pelea, ‘Canelo’ Álvarez podrá ganar una millonada si le gana a Edgar Berlanga.

Merca 2.0 reseñó que el mexicano se llevara a casa unos 65 millones de dólares, una cifra que ha trascendido a la prensa, de modo extraoficial, y muy superior a la de cualquier otro boxeador actualmente.

La expectativa se mantiene por la pelea de este sábado, que se podrá ver a las 23.00 horas del este en Estados Unidos; a las 21.00 horas en Estados Unidos (Montaña) y México; a las 20.00 en Estados Unidos (Pacifico); a las 22.00 horas en Estados Unidos (Central), Perú, Ecuador y Colombia; a las 23.00 horas en Venezuela, Chile, Paraguay, y Bolivia; y a las 00.00 horas en Argentina, Brasil y Uruguay.