“Esta decisión parece injusta”: Jordan Chiles habló por primera vez por el retiro de la medalla de bronce

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles hizo su primer pronunciamiento luego de la polémica porque le quitaron la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos París 2024, aseverando que considera “injusta” la decisión.

Su posición la emitió con un mensaje a través de su cuenta X, diciendo sentirse “abrumada por el amor que he recibido en los últimos días”, además expuso que este es uno “de los momentos más desafiantes” de su carrera.

“ Mientras celebraba mis logros olímpicos, escuché la devastadora noticia de que me habían quitado mi medalla de bronce. Tenía confianza en la apelación presentada por USAG, que dio evidencia concluyente de que mi puntaje seguía todas las reglas. Esta apelación no tuvo éxito… No tengo palabras. Esta decisión parece injusta y es un golpe significativo, no solo para mí, sino para todos los que han defendido mi camino ”, manifestó Jordan Chiles, quien agradeció a su familia, compañeros, entrenadores y al público por todo el apoyo que le han dado.

Jordan Chiles y el ataque racial en su contra

Jordan Chiles contó que a la tristeza por el retiro de su medalla, se sumó la “angustia” por todo el ataque racial que recibió a través de las redes sociales.

“ Para aumentar la angustia, los ataques raciales no solicitados en las redes sociales son incorrectos y extremadamente dolorosos . He puesto mi corazón y mi alma en este deporte y estoy muy orgullosa de representar a mi cultura y mi país… Nunca me desviaré de mis valores de competir con integridad, esforzarme por la excelencia, defender los valores del espíritu deportivo y las reglas que dictan la justicia. Me enorgullezco de animar a todos, independientemente del equipo o el país. Encontrar la alegría nuevamente ha sido un cambio cultural y me encanta ver a otros abrazarlo. Siento que les he dado a todos el permiso de ser auténticos con quienes son”.

A pesar de todo, Jordan Chiles se mantendrá firme, con ese espíritu de lucha, que siempre la ha caracterizado como atleta. “Créanme cuando les digo que he tenido muchos. Enfrentaré este desafío como lo he hecho con otros, y haré todo lo posible para asegurar que se haga justicia. Creo que al final de este viaje, las personas que tienen el control harán lo correcto”.