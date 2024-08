El mensaje de Imane Khelif tras ganar el oro en medio de controversia de género

Imane Khelif dio a su país Argelia la medalla de oro de boxeo femenino en los Juegos Olímpicos de París 2024 en medio de la controversia por voces que la señalaban de ser transgénero.

En la pelea final de peso welter femenino, la argelina venció a la china Yang Lui, conquistando la presea dorada que la hizo brillar en el podio.

Después de hacer su señal típica de victoria, haciendo con sus manos un disparo de pistolas giratorias, la boxeadora argelina abrazó a Yang y luego dijo que quería “ agradecer a todas las personas que han venido a apoyarme… Todas las personas de Argelia y todas las personas en mi base… Durante ocho años, este ha sido mi sueño y ahora soy campeona olímpica y medallista de oro ”, publicó The Mirror.

Imane Khelif celebró como campeona olímpica en su cuenta de Instagram, posteando varias imágenes con mensajes de agradecimiento y reflexión por su victoria. “ De los sueños a la realidad, el viaje es oro. Orgulloso de estar en la cima por mi país y los que creyeron. La lucha nunca se detiene, solo se hace más fuerte ”, escribió con fotos de ella celebrando y besando su medalla de oro.

En otro post de Instagram escribió “la mejor foto de mi vida” con una imagen de ella en lo más alto del podio de los Juegos Olímpicos París 2024.

Imane Khelif y la controversia de género

La participación de Imane Khelif en París 2024 se convirtió en toda una polémica luego de enfrentarse a la italiana Angela Carini, quien abandonó el combate a los 46 segundos.

La italiana alegó que nunca había recibido un golpe tan fuerte y optó por retirarse antes que exponerse al sufrimiento. Fue en ese entonces, que Italia reclamó la participación de personas transgéneros en los deportes femeninos, señalando a Imane Khelif con esta condición. No obstante, el Comité Olímpico aclaró que la argelina nació mujer. De esta manera, trascendió que Imane solo tenía altos niveles de testosterona, lo que también fue rebatido por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien dijo que no se debe permitir a mujeres con altos niveles de esta hormona en competencia femeninas, ya que obviamente tienen más fuerza que el promedio, y no permite una competición equilibrada.