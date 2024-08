Contra las críticas y la polémica, Imane Khelif alcanzó el oro en París 2024

Finalmente Imane Khelif supo soportar la ardua presión mundial y derrotó en la final del boxeo femenino en la categoría -66 kilos, al derrotar a la china Liu Yang por fallo unánime (5-0), para que de esta forma alcance por primera vez en la historia una preciada dorada de los Juegos Olímpicos para el deporte pugilístico de Argelia.

La peleadora de 25 años es la personalidad posiblemente más cuestionada en los actuales Juegos Olímpicos París 2024, esto ante dudas por su sexualidad, siendo identificada por unos inclusive como una persona Trans, no obstante, también trascendió sobre la posibilidad de que se trataría de hiperandrogenismo, una condición médica que podría explicar su apariencia y habilidades físicas.

Imane Khelif

Polémica medallista de oro

La participación de Khelif en París 2024 también generó una gran polémica mundial tras no se admitida el año pasado por la Asociación Internacional de Boxeo en 2023, por no superar las pruebas de testosterona. Tanto ella como la la taiwanesa Lin Yu-ting (que también peleará por el oro) fueron suspendidas por la IBA alegando que no habían superado exámenes de elegibilidad de género.

Cabe destacar que la polémica se generó en los presentes juegos ya que ambas ya habían participado sin problemas durante toda su carrera en decenas de certámenes femeninos, incluyendo los Juegos de Tokio 2020. El Comité Olímpico Internacional (COI) defendió su postura de dejar participar a Khelif al señalar que nació, creció y tiene pasaporte de mujer.