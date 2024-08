Por esta razón el ex delantero Javier Saviola pasó una noche en la cárcel

(Aurelien Meunier - FIFA/FIFA via Getty Images)

Javier Saviola, famoso goleador surgido en el River Plate de Argentina, además de ser uno de los pocos jugadores en el presente siglo XXI en vestir las exclusivas camisetas del Fútbol Club Barcelona y Real Madrid, debió de pasar una noche en una prisión en Andorra por dar positivo en un test de alcoholemia.

En el marco de la campaña de prevención de alcohol y drogas al volante, el pasado domingo 4 de agosto el “Conejo” no fue capaz de superar un control rutinario a las 5.30 de la madrugada, reflejándose en sus resultados, según el medio local Altaveu, 1,10 gramos de alcohol por litro en sangre.

Castigo para Saviola

Javier Saviola se encuentra viviendo en el país europeo desde hace tiempo y en los últimos meses su nombre ha sonado en el ambiente deportivo por participar en varios partidos benéficos e incluso en torneos cortos de Futsal semiprofesional.

El medio citado especificó que Saviola estaba volviendo a su casa luego de asistir a una fiesta. Cuando las autoridades determinaron que no pasó el control de alcoholemia, aunque el índice no era exagerado, el argentino comprendió lo sucedido y no puso peros para ser trasladado al centro policial.

Después de unas horas, pudo recuperar su libertad gracias al pago de una fianza. En Andorra, las condenas de este tipo conllevan una pena condicional que debería cumplir en caso de que reitere en cualquier conducta punible en un plazo de un par de años: una multa económica y hasta podría sufrir que le saquen el carnet de conducir durante unos meses.