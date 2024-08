Nadadora se persigna con baile viral antes de ir al río Sena: “Hay cadáveres y ratas”

Las buenas condiciones del río Sena en París han sido fuertemente cuestionadas por la contaminación y su riesgo para los deportistas durante los Juegos Olímpicos, principalmente después de que la triatleta Claire Michel estuvo hospitalizada con diagnóstico de la bacteria Escherichia coli (E.Coli), tras nadar en sus aguas.

PUBLICIDAD

La polémica por la contaminación de las aguas de este río fue tanta, que antes de los Juegos Olímpicos, la alcaldesa de París, Ana María Hidalgo, nadó en sus aguas para demostrar que estaban aptas.

Tras la hospitalización de la triatleta Claire Michel, la nadadora olímpica Ángela Martínez, de España, publicó un video con un baile viral, bromeando sobre la sola idea de meterse en el río Sena. Mientras bailaba, tratando de asimilar con buen humor, el tener que meterse este jueves en estas aguas para la prueba de 10 kilómetros en aguas abiertas.

“ Yo autoconvenciéndome de que tengo que nadar 10 kilómetros en el río Sena donde hay cadáveres, ratas y está super contaminado. Socorro, ¿Cómo hacen unos juegos olímpicos ahí? ”, decía la leyenda de la nadadora, mientras bailaba ante la cámara para el video en su cuenta de TikTok @04angelaaa.

Video viral ante crítica al río Sena

El video de la atleta Ángela Martínez con su crítica al río Sena, generó más de 16 millones de reproducciones en TikTok, dos millones de likes y más de cuatro mil comentarios. Entre los usuarios que comentaron, muchos sacaron a relucir la película ‘En las profundidades del Sena’.

“Justo ayer estaba viendo las profundidades del Sena”, “desde que vi la película, me da miedo el río Sena”, “te recomiendo que no te veas la peli ‘En las profundidades del Sena’, así menos te vas a querer meter”, a este último comentario, la atleta Martínez contestó: “Ya la vi jaja y me parece ridícula”.