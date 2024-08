Este es el jugador que el Real Madrid pretende concretar

Florentino Pérez y el Real Madrid no se conforman con la llegada de Kylian Mbappé y Endrick, ya que según el periodista argentino especializado en el combinado Albiceleste, Gastón Edul, el defensa central campeón de dos Copa América y un mundial, Cristian “Cuti” Romero, está en el radar de los merengues.

Desde hace tiempo ya se venía barajeando la posibilidad de que el actual jugador del Tottenham de Inglaterra desembarque en la capital española, sin embargo todo se trataba hasta ahora de un simple rumor en el proceso de canje en el fútbol europeo.

Primera oferta

En las últimas horas, el vigente campeón de la UEFA Champions League, le habría realizado una oferta formal al club inglés por el defensor, no obstante, la posibilidad, por ahora, fue rechazada.

“ Real Madrid estaba dispuesto a hacer una oferta por Cuti Romero en este mercado de pases y se contactó con Tottenham: respondieron que no lo venden ni negocian. Tiene contrato hasta 2026 ″, indicó Edul en sus redes sociales y posteriormente, la información fue replicada en el canal deportivo, TyC Sport.

El Real Madrid, perdió en el último mercado de pases a Nacho, uno de los principales baluartes de la defensa. Además, la temporada pasada sufrió bastante por diversas lesiones de los internacionales David Alaba y Antonio Rüdiger.

Por su parta, hasta los momentos el Cuti no se ha expresado al respecto, aunque el pasado viernes en una entrevista para el canal ESPN, indicó sentirse cómodo en el club londinense: “Siempre busco mi máximo nivel. Respeto mucho a Tottenham. Acá siempre me dieron mucho cariño, así que me gusta jugar acá, no pienso en otros clubes, en qué posibilidades. Sé que se habla bastante de un posible pase, pero estoy tranquilo. Me quedan años en Europa y quiero ver a dónde puedo llegar. Esperemos que este año podamos ganar algún título en Tottenham”.