Atleta viral por vomitar tras cruzar el río Sena explicó qué le hizo mal

El triatleta canadiense Tyler Mislawchuck se hizo viral por vomitar el pasado miércoles durante una competencia, tras salir del río Sena en los Juegos Olímpicos de París 2024. Los videos del momento generaron millones de reproducciones en las redes, además de miles de comentarios con los que muchos aluden la situación a la contaminación de las aguas de esta corriente en la ciudad.

Ante la ola de comentarios, el canadiense rompió el silencio, aclarando por qué vomitó. New York Post presentó las palabras que el deportista dio a la revista Triathlon. Relató que comenzó a desvanecerse a la mitad de la etapa final de la carrera.

“ Para mí, si fui cuarto o 55, realmente no importa. Traté de ganar una medalla y salí y estaba básicamente en el tercer lugar con los dos franceses durante cinco y medio o 6 km… En mis últimos Juegos Olímpicos hubo una lesión y con todas las cosas que sucedieron hubo un montón de ‘qué pasa’ ”, expresó Tyler Mislawchuck, quien dijo en sus redes ante el hecho que: “Sin arrepentimientos”.

Atleta vomitó por afectación del calor

Contó que vomitó como 10 veces al final de la carrera en París 2024 y que fue debido al calor, ya que él está acostumbrado al clima frío de su tierra, donde hay temperaturas de hasta 150 celsius en invierno.

“ Hice todo lo que pude en los últimos tres años. Regresé de una lágrima de Aquiles, conmoción cerebral, choques…. Llegué a la línea de salida saludable y lo di todo, estoy orgulloso del esfuerzo. Quieres más, pero eso es todo lo que tenía ”, dijo Tyler Mislawchuck.

The Post indicó que al comienzo de la carrera, la temperatura fuera del río Sena estaba en 78.4 Fahrenheit y una hora después, se encontraba en 82.04 Fahrenhei.

“Todo el tiempo me decía 20 segundos más. Desde unos dos kilómetros estaba diciendo 20 segundos más para el resto de tu vida, y lo hice hasta 6 kilómetros. Luego seguí haciéndolo, pero me quedé sin aire. Desafortunadamente, la carrera es de 10 km, no de 6 km, y los últimos cuatro kilómetros fueron una eternidad”, contó el atleta.