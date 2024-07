Un actor de Game Of Thrones ganó una medalla de oro en París 2024

Daniel Wiffen, ganador del oro en los Juegos Olímpicos París 2024, participó en un capítulo de Game Of Thrones

El irlandés, Daniel Wiffen, es una de las grandes sorpresas de los actuales Juegos Olímpicos París 2024, al convertirse en el primer nadador en la historia de su país en obtener la medalla de oro, luego de imponerse en la final de los 800 metros libres.

Su nombre era muy desconocido por muchos, sin embargo, antes de lograr la inmortalidad deportiva, Wiffen fue partícipe secundario de la super taquillera y famosa serie de televisión Game Of Thrones, convirtiéndose así en posiblemente uno de las poquísimas personas que han podido subir en el podio del magno evento deportivo y participar en un éxito audiovisual.

Su breve participación

Daniel Wiffen tiene un hermano gemelo y junto a él participó en la serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. Cuando tan solo tenía 12 años, ambos lograron hacer de extras en el episodio estrenado en junio de 2013, ya que su hermana, Elizabeth, interpretaba a Neyela Frey, uno de los personajes secundarios de la historia.

“ Realmente no sabía nada de Juego de Tronos cuando era más joven. Mis padres no me dejaban ver la serie, pero creo que mi padre la veía todo el tiempo, y luego mi hermana consiguió un buen papel en Juego de Tronos y después nosotros entramos para la ‘Boda Roja’, en el fondo. Fue genia l”, comentó el nadador al sitio oficial de los Juegos Olímpicos.

Además de ser el primer irlandés nadador en recibir el oro, el joven de 23 años logró un nuevo récord olímpico tras completar la prueba en un tiempo de 7:38.19 minutos, casi tres segundos menos que la anterior marca que estaba en manos del ucraniano Mykhailo Romachuk, que lo había logrado en la pasada edición de Tokio 2020 (se jugó en 2024 por el COVID-19).