Hezly Rivera ganó su primera medalla olímpica de oro y es clave en gimnasia de EEUU

Hezly Rivera ganó su primera medalla de oro de unos Juegos Olímpicos por su brillante participación en la competencia de equipo de gimnasia femenina en París 2024. Su tenacidad, fuerza y arte han sido claves para la selección de Estados Unidos en esta disciplina, que tiene a Simone Biles como la atleta con más preseas en la historia de este país.

A sus 16 años, Rivera es la deportista más joven de la selección estadounidense. Su padre es el dominicano Henry Rivera, por lo que resalta como orgullo latino en estos Juegos Olímpicos.

La competencia en equipo fue por parte de las compañeras de Hezly, Jordan Chiles, Suni Lee y Jade Carey. “ Aunque Hezly Rivera no participó en la prueba por equipos, también obtuvo la medalla…. No participó en la final debido a que no clasificó para ninguna final individual el domingo. Sin embargo, su participación ese día ayudó a las mujeres estadounidenses a obtener el puntaje general más alto para avanzar a la final que las llevó a llevarse la analeda medalla ”, publicó Telemundo Nueva York.

El equipo estadounidense de gimnasia femenina tiene otra figura fundamental, y es Simone Biles, de 27 años, quien pasó a la historia como la atleta con más medallas en la historia de Estados Unidos. A pesar de una lesión en su pantorrilla, logró brillar.

Hezly Rivera y sus inicios

Hezly Rivera contó a la NBC que comenzó en la gimnasia porque cuando tenía cinco años, alguien la vio jugar dando volteretas en la fiesta de un amiguito, y le recomendó a sus padres, que la inscribieran en gimnasia.

La joven atleta contó que siempre tuvo el apoyo de su papá. “ Él (su papá) ha estado conmigo desde el principio y siempre me ha apoyado desde que era pequeño. Ha sido maravilloso tener un padre como él. Él es mi héroe, mi roca y siempre me empuja a dar lo mejor de mí, y siempre es reconfortante cuando las cosas se ponen difíciles ”.

Rivera resalta como una de las mejores, ya que en la Copa de Invierno 2024, quedó tercera en todos los aspectos y ganó el oro en la barra de equilibrio.