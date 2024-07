VIDEO. Brol: “Antes de cada competencia le pido sabiduría a Dios”

En sus segundos Juegos Olímpicos, Jean Pierre Brol demostró entrega y temple para llegar a la final del foso olímpico masculino en París 2024. Le da a Guatemala su segunda histórica medalla olímpica una presea de bronce en esa disciplina.

La primera medalla olímpica la obtuvo Barrondo en el 2012. Luego de su triunfo en las justas olímpicas, el atleta guatemalteco dijo sentirse sumamente emocionado con lo sucedido esta mañana.

“Con ganas de hablar con mi esposa, hijos y demás familia para poder compartir con ellos las primeras sensaciones y comentarios. Creo que todavía no he dimensionado el valor de esta medalla. Uno siempre quiere más y yo estaba con la mentalidad de ganar el oro y estaba dispuesto para hacerlo. No se dieron las cosas por una u otra razón”, afirmó.

Así mismo, comentó que siempre, antes de empezar una competencia le pide a Dios que le de la templanza y la sabiduría para manejar la situación. “Me la dio y este es el resultado. Hace seis años que estoy compartiendo el deporte, el trabajo entre ser padre y esposo, no es fácil pero tengo a una buena mujer que me apoya”, concluye.