Llama olímpica alumbrará a más de 60 metros de altura todas las noches en París 2024

Los Juegos Olímpicos París 2024 han tenido varios aspectos que lo han diferenciado de competencias anteriores. Una de éstas, es que la gala inaugural no fue en un estadio, sino en el exterior, a orillas del río Sena, también que la mascota no es un animal, sino un gorro frigio, que es símbolo de libertad en Francia; y el pebetero de la llama olímpica no se queda atrás, pues es el primero sin combustibles fósiles y alumbrará todas las noches a más de 60 metros de altura, algo sin precedentes.

Associated Press (AP) informó que según los organizadores de París 2024, el pebetero alumbrará desde el suelo durante el día y a partir de este sábado, iluminará las noches desde el cielo a más de 60 metros de altura (197 pies) sobre los Jardines de las Tullerías. El pebetero, sostenido por un gran globo, estará elevado a partir del atardecer y hasta las dos de la madrugada.

El área de lanzamiento está cerca de la entrada de la pirámide de cristal al Museo del Louvre. En horas del día, unas 10.000 personas por jornada podrán acercarse al pebetero con la compra de un boleto.

Datos curiosos del inédito pebetero de los Juegos Olímpicos París 20224

El pebetero y su llama olímpica siempre han sido los elementos más simbólicos de los Juegos Olímpicos, por lo que los organizadores de París 2024 enfocaron su ambición en esto para hacer algo sin precedentes.

Al contrario de la típica llama con combustibles fósiles, el pebetero de los Juegos Olímpicos París 2024, alumbra con 40 focos LED “para iluminar la nube creada por 200 boquillas nebulizadoras de alta presión”, explicaron los organizadores, reseñó AP. De esta manera, habrá una baja emisión de carbono.

“ Queríamos que el pebetero usara una nueva tecnología con el fin de no producir tantas emisiones… Fuimos ambiciosos y quisimos conjuntar algo espectacular con una responsabilidad medioambiental al mismo tiempo ”, dijo este sábado Tony Estanguet, jefe organizador de París 2024, según se lee en la reseña de la citada agencia de noticias.

El pebetero seguirá alumbrando después de los Juegos Olímpicos para mantenerse durante los Juegos Paralímpicos, que serán del 28 de agosto al 8 de septiembre.