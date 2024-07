Las razones que impidieron a Mbappé y Messi disputar el fútbol olímpico

Este viernes 26 de julio, se dará inicio a la edición número 33 de los Juegos Olímpicos París 2024, sin embargo, para que coincidan los tiempos de finalización, será el miércoles 24, que comenzarán las competiciones futbolística con 4 partidos (Uzbekistán vs España, Argentina vs Marruecos, Guinea vs Nueva Zelanda y Egipto vs República Dominicana). Además, el femenino lo hará un día después, el jueves 25.

PUBLICIDAD

En los últimos años, el fútbol olímpico adquirió una importancia significativa entre las selecciones potencia. Fue así, por ejemplo, en la edición de Atenas 2004, cuando la Argentina para ese entonces de Marcelo Bielsa, fue con todos los hierros para obtener sus primera medalla dorada de su historia. Fue así también el caso de Brasil, quien alcanzó la gloria también por primera vez en la edición de Río 2016, llevando un equipo de lujo con Neymar a la cabeza.

Los dos últimos finalistas del mundial Qatar 2022, Argentina y Francia, expresaron su gran deseo de llevar a lo mejor posible para intentar ganar el oro en París, sin embargo, sus piezas principales Lionel Messi y Kylian Mbappé, no podrán estar en la máxima competición olímpica, lo que lo convierten sin dudas, en las dos ausencias más significativas.

Messi y Mbappe mostraron su buena relación. Messi y Mbappe mostraron su buena relación. / Foto: Instagram

El por qué de las ausencia de Messi y Mbappé

Desde meses atrás, Lionel Messi admitió públicamente que no tendría como prioridad los Juegos Olímpicos porque su principal objetivo sería jugar en óptimas condiciones la Copa América, misma que recién finalizó una semana atrás con la obtención de una nueva consagración para la selección Argentina.

No obstante, lo de jugar en óptimas condiciones estuvo lejos de concretarse porque el actual jugador del Inter de Miami, llegó diezmado por varias lesiones que arrastró desde el 2023, y para rematar, en la final contra Colombia, debió abandonar el campo por una fuerte lesión en su tobillo que lo mantendrá alejado de las canchas. Es por ello que si hubiese querido ir París 2024, su actual físico se lo hubiese imposibilitado.

Con respecto a Kylian Mbappé, él si manifestó en reiteradas oportunidades el deseo de jugar con el seleccionado olímpico francés en condición de local. Incluso, hasta el propio Presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, pidió públicamente por su presencia y el técnico Thierry Henry, esperó hasta último momento para dar la lista final de convocados.

Florentino Pérez y el Real Madrid, son los grandes culpables para que “Donatello” no pueda estar, ya que entre las cláusulas y pedidos del club español, estaba la negativa de que Mbappé pudiera estar en París 2024, y a esto se le suma, que el jugador sufrió la fractura de su nariz, por lo que la prioridad es la completa recuperación.