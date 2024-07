“Chiqui” Tapia explicó sobre el cuestionable incidente que protagonizó con un asistente

Nadie puede negar que la actual Copa América 2024, ha dejado varios episodios que quedarán en la memoria de los espectadores durante mucho tiempo. Así es el caso de atípico y para muchos, reprochable momento que protagonizó el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.

Minutos después de concretarse la clasificación de la Albiceleste a la gran final del torneo de selecciones más antiguo del mundo, las redes sociales estallaron ante la difusión de un video en donde se puede apreciar como una persona, le secaba el sudor al mandamás sudamericano.

No tardaron en llegar miles de cometarios de burlas y, sobre todo, recriminación ante el acto que se vivió en las gradas del Metlife Stadium, en la ciudad de Nueva Jersey. Para calmar las aguas ante las críticas, Tapia emitió en sus redes sociales una explicación sobre el insólito momento.

“No me podía ni mover”

“Chiqui” restó importancia y de manera irónica, explicó mediante una foto la red social, X, que todo se debió a que estaba transitando por una fiebre que, acompañado del intenso calor que se vive en estos momentos en los Estados Unidos, el malestar fue tan grande que no le permitía ni moverse.

Tras la consulta de un usuario llamado @briancutrone, Tapia indicó que en “ estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme ”.

Además, aprovechó el momento dulce que viven los dirigidos por Lionel Scaloni, para usar como excusa que el episodio también deja en claro la unión que hay entre todos los involucrados en la selección campeona del mundo en Qatar 2022: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”.