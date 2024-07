“Se lo merecen”, futbolista Fermín López jubiló a sus padres

Fermín López es uno de los futbolistas del Barcelona y uno de los más jóvenes de la selección de España en la Eurocopa 2024. Recientemente, el centrocampista conmovió a sus seguidores al expresar que decidió jubilar a sus padres, ya que la vida le ha cambiado en pocos meses, gracias al fútbol.

PUBLICIDAD

La Vanguardia reseñó que el joven futbolista, de 21 años, pasó en una temporada a jugar en el Linares Deportivo a formar parte de la lista de la Selección de España en la Eurocopa de este año, lo que resalta como un ejemplo de superación.

El citado medio publicó lo expuesto por Fermín López en una entrevista para TV3 en la que dijo que siempre ha contado con el apoyo y que ellos han “sufrido mucho” por él, motivo por el cual, ahora él les dijo que no trabajen más y que se fueran a Barcelona para acompañarlo.

“ Este último año me ha cambiado mucho la vida. He pasado momentos duros, pero he trabajado mucho para llegar hasta aquí… Mis padres han sufrido mucho por mí, así que les dije que me haría mucha ilusión que dejaran de trabajar y vinieran a Barcelona ”, expuso el joven futbolista.

Destacó que “se lo merecen. Para ellos fue una alegría, pero para mí también, ya que es como un sueño”.

Fermín López generó una ola de comentarios

El video de la entrevista de Fermín López, lo difundió el periodista Víctor Navarro a través de su cuenta X @victor_nahe. Hasta la fecha, la grabación tiene 774,5 mil reproducciones y comentarios que elogian el agradecimiento del futbolista para con sus padres.

“Fermín es buen hijo, tiene gestos de ser muy buena persona, es un amor cuando da autógrafos, ojala la vida lo trate bien, es un alma muy linda”, “es el sueño de los chavales”, “de bien nacido es ser agradecido. Fantástico futbolista y bellísima persona. Que la suerte esté siempre contigo y que seas muy feliz, Fermín”, “enorme Fermín”, “este chico vale mucho”, “el loco de la familia del que nadie espera nada, pero él sueña con dárselo todo”, “soy del Madrid, pero honor a Fermín por acordarse y preocuparse de sus padres”, “desde que escuché al padre hablar en @TeamBarcaPod el verano pasado, me alegra todo lo que le pase a este muchacho”, son algunos comentarios.