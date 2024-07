Insólito: Un jugador alemán come gusano porque “es lo que lo hace jugar bien”

La preparación física para ser un deportista de alto rendimiento puede llegar a ser verdaderamente titánica, por ello, mucho son los que hacen hasta lo impensado por el común denominador para poder estar en perfecta forma y rendir al completo, de acuerdo a la complejidad de las exigencias.

Así es el caso del jugador del Bayer Leverkusen, Robert Andrich, uno de los grandes pilares del técnico español Xavi Alonso, para que su equipo obtenga por primera vez en la historia la Bundesliga, y quedar a un paso de la gloria en la última edición de la UEFA Europa League.

Robert Andrich, jugador del Bayer Leverkusen. (Marius Becker/dpa vía AP) AP (Marius Becker/AP)

Insólita dieta

A horas de participar en el encuentro de cuartos de Final de la Eurocopa con el seleccionado alemán, el mediocampista aseguró en una conversación vía YouTube con su compañero David Raumcon, que su dieta para rendir de la mejor manera en la cancha incluye gusanos de la harina.

“ Me encantan los gusanos de la harina. Son una buena fuente de proteínas. En realidad no sólo me encantan: creo que son increíbles. Son fantásticos porque aportan varios nutrientes, entre ellos proteínas, grasas, vitaminas y fibra ”, afirmó Andrich en declaraciones replicadas por el medio The Sun, que a su vez aseguró que su importación es ilegal en algunos países, como es el caso del Reino Unido.

“Los gusanos de la harina vivos tienen un mayor contenido de humedad que los secos. El contenido de humedad de un gusano de la harina vivo es del 62%, en contraste con el 5% de un gusano de la harina seco. Curiosamente, el contenido de humedad influye en el contenido de proteínas de los gusanos de la harina vivos y secos. Muchos preparan sus comidas de gusanos de la harina friéndolos en sartén o cocinándolos en el horno”, agregó el mediocampista alemán en la previa del choque ante España.