Pese al fracaso, Jaime Lozano continuará en el Tri

La actual Copa América significó para la selección de México, la prolongación de una agonía futbolística sin precedentes y con varios años de duración, tras confirmar su rápida eliminación la noche de este domingo 30 de junio, al empatar a cero goles contra Ecuador.

PUBLICIDAD

Como era de esperar, el descontento y los misiles de la opinión pública fueron dirigidos hacia el actual cuerpo técnico comando por Jaime Lozano, por el que muchos piden a gritos su destitución. Sin embargo, a pocas horas del reciente fracaso del Tri, el Director de Selecciones Nacionales de la la Federación Mexicana de Fútbol Asociación (FMFA), Duilio Davino, confirmó que el DT se mantendrá en su cargo hasta 2026.

Ratificación a pesar del fracaso

El dirigente y ex jugador de 48 años, declaró que “ el proyecto continúa. En dos semanas, Jimmy presentará una evaluación de lo que pasó en la Copa. Platicaremos con él sobre las áreas donde podemos mejorar y las oportunidades que tenemos. Hay cosas positivas, hay que escalar desde esa base ”.

Sobre sus impresiones por la floja actuación del seleccionado mexicano, misma que también se devolvió en primera ronda en el pasado mundial de Qatar 2022, agregó estar “muy tristes por no haber conseguido el resultado que esperábamos. Me duele mucho cuando la selección no cumple sus objetivos. A mi me da mucha lástima por los muchachos, que siempre entregaron y compitieron”.

Por su parte, Lozano ya había asegurado en la rueda de prensa post partido sobre su intención de seguir en el banquillo azteca a pesar de no lograr los objetivos, pero que dicha decisión escapa de su mano y es toda responsabilidad de los mandamás de la FMFA.

“No se cumplió el objetivo que era avanzar y estar en cuartos, pero el equipo ganó en ciertos aspectos. Siempre fue adelante y propuso, pero nos faltó contundencia y claridad. Evidentemente si no se cumple el objetivo es natural dudar de mi continuidad, pero si los jugadores creyeron hasta el final es por algo. Esa decisión no me corresponde a mí”, sentenció Jaime Lozano.