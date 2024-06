Polémica en Estados Unidos porque Alex Morgan fue excluida del equipo olímpico de fútbol

(C. Morgan Engel/Getty Images)

Tras 4 participaciones continuas en Juegos Olímpicos, Alex Morgan se pierde París 2024. (Photo by C. Morgan Engel/Getty Images)

No han comenzado los Juegos Olímpicos París 2024, y desde el equipo de los Estados Unidos, ya se sientes las duras ausencia de importantes deportistas vigentes en la actualidad que, sin dudas, llaman la atención, crean polémica general y sorprenden a muchas personas y especialistas deportivos.

A la ya confirmada falta de Athing Mu, tras no poder clasificar por sufrir una desafortunada caída el pasado fin de semana en los US Olympic Trials de atletismo en Hayward Field, Eugene, Oregon, este miércoles 26 de junio, se confirmó la exclusión en la lista definitiva de convocadas para el equipo de fútbol femenino de Alex Morgan, quien es considerada por los especialistas del balompié como una de las tres mejores jugadoras estadounidenses de la historia.

El lamento de Morgan

La actual jugadora de San Diego Wave, club profesional perteneciente a la National Women’s Soccer League, estuvo presente en las últimas 4 ediciones de la máxima competición olímpica (Beijing 2008, Londres 2012, Brasil 2016 y Tokio 2020), alcanzando en Inglaterra los máximos honores al obtener la preciada dorada.

La jugadora de 34 años, dos veces campeona del mundo del mundial femenino de la FIFA, no perdió tiempo para demostrar su descontento y decepción mediante un posteo en sus redes sociales, no obstante, también agregó en su mensaje el total apoyo al equipo de los Estados Unidos en su estancia entre julio y agosto en la capital francesa.

“ Hoy estoy decepcionada por no tener la oportunidad de representar a nuestro país en el escenario olímpico. Este siempre será un torneo que estará cerca de mi corazón, y me enorgullece muchísimo cada vez que me pongo la camiseta. En menos de un mes, espero apoyar a este equipo y animarlos junto con el resto de nuestro país ”, se expresó la ganadora de la UEFA Champions League en 2017, con el Olympique Lyon de Francia.

Alex Morgan es considerada como una de las mejores futbolista de todos los tiempos en Estados Unidos, por tener el gran registro de 121 goles con su selección: (84 en amistosos, 9 en mundiales, 12 en Campeonato de la CONCACAF, 9 en Preolímpico de Concacaf, 6 en Juegos Olímpicos y 1 en Repechaje FIFA Copa del Mundo).