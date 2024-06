Messi en su cumpleaños 37: “Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí”

Un 24 de junio de 1987, nacía en Rosario, Argentina, Lionel Andrés Messi Cuccittini, personaje que sin dudas fue, es y será uno de los más resaltantes en el fútbol, por ello, algunos son capaces de asegurar que es el mejor de toda la historia por encima de Pelé y Diego Armando Maradona, e incluso, que se encuentra junto a Michael Jordan y Muhammad Ali, en el top tres de los más grandes deportistas de todos los tiempos.

En su cumpleaños 37, otra vez en un aniversario de vida en el que se encuentra concentrado con la “Albiceleste” por un torneo internacional, este lunes trascendió sobre su participación en una entrevista en el programa “Clank”, con el periodista Juan Pablo Varsky, en el que entre tantos dicho, resaltó el aceptar que no es uno más del montón y que en realidad, todo podría deberse a una decisión divina.

“ Tengo muy claro que nací así porque Dios me eligió a mí, fue un don el que me dio. Yo intenté aprovecharlo, hice todo lo posible para sacarle todo el jugo. La verdad, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era ”, sentenció el campeón de la Copa América en Brasil 2021 y campeón del mundo en Qatar 2022.

Otros dichos de Messi

El actual jugador del Inter de Miami de la MLS, ya había confirmado la semana pasada que por razones obvia de su edad, esta será su última participación en la Copa América, misma que arrancó con buen pie el jueves 20 de junio, al derrotar Argentina 2 goles a 0 al seleccionado de Canadá.

A dos días del duelo contra la selección de Chile, “la pulga” resaltó que su condiciones únicas se vieron reflejadas desde el primer momento que comenzó a jugar el fútbol, situación que de a poco lo hizo entender que contaba con un plus poco visto a diferencia de los demás.

“Por lo que dicen, desde muy chico siempre era diferente. La gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta. Fui entendiendo eso cuando fui creciendo. Nací con eso. Después de haber conseguido todos los objetivos y haber tenido más de lo que hubiese imaginado y soñado desde chiquito... Hoy estoy disfrutando como aquel chico”, fue parte de lo declarado por Lionel Messi.