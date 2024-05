Mike Tyson aseguró que está al 100 % para vencer a Jake Paul

Mike Tyson pasó un susto médico en pleno vuelo durante este fin de semana, pero eso no lo ha frenado en desistir de su pelea con Jake Paul, programada para el 20 de julio en el estadio AT&T de Arlington.

El excampeón de peso pesado iba en un vuelo de Miami a Los Ángeles cuando comenzó a sentir “náuseas y mareos debido a un brote de úlcera 30 minutos antes de aterrizar”, dijo su representante a Page Six.

Al aterrizar, reforzaron la atención para Iron Mike, quien el próximo 30 de junio cumplirá sus 58 años.

Tras el mal rato, Mike Tyson publicó este martes en su cuenta X que “ahora me siento al 100% aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”, una frase con la que desmiente los rumores, según los cuales ya no pelearía con el estadounidense rubio por motivos de salud.

Page Six publicó que un portavoz de Tyson aseguró que él está “muy bien”, después de recibir atención médica, además negó que el vuelo se haya retrasado por el malestar del boxeador retirado.

Iron Mike ya ha admitido que su cuerpo no es igual a sus años de gloria. “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele. Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora”, confesó.

Mike Tyson Vs. Jake Paul

A pesar de todo, Mike Tyson mantiene el reto a Jake Paul. Este fin de semana publicó en su cuenta de Instagram que “no puedo esperar al velorio de Jake”.

En sus redes, el excampeón viene mostrando parte de su entrenamiento, mientras se prepara para la pelea con Paul, de 27 años.

El Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas aprobó el enfrentamiento como una pelea profesional con las siguientes reglas: será a lo largo de ocho asaltos de dos minutos cada uno, usarán guantes de 14 onzas y no llevarán protección en la cabeza.

El combate será transmitido en vivo por Netflix, siendo la primera vez que esta plataforma incursiona en los deportes de pelea.