Boxeo femenino: Título nacional Minimosca se disputará mañana en el Parque de la Industria

Los luchadores se enfrentaron cara a cara en la balanza, en la ceremonia de pesaje que se realizó en Hooters. Aquí te damos todos los detalles, para que no te pierdas esta emocionante velada.

La Liga APEX está lista para ofrecer una noche electrizante de boxeo profesional, misma que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de mayo en el salón 3 del Parque de la Industria a partir de las 18hrs.

Uno de los combates será entre por el Título Nacional Minimosca de la Liga Apex Boxing entre las boxeadoras María “La Imparable” Micheo y Yanissa “The Wreckless” Castrellón.

María Micheo es originaria de Guatemala y la pionera del boxeo profesional; se ha enfrentado a las mejores del mundo en varias divisiones, consolidando su carrera. Ahora, busca el Campeonato Nacional para seguir ampliando su palmarés.

En tanto Yanissa “The Wreckless” Castrellón, originaria de Puerto Barrios y residente en Panamá, ha competido en importantes veladas por títulos significativos, ahora busca añadir una victoria clave a su carrera y demostrar su talento en el ring.

La noche también presentará combates preliminares a seis rounds entre Geofran “El Bunker” Vela vs Andrés “El Tronco” Flores; además Daniel Aguirre debutará contra el costarricense José “El Lobo” Montero; luego Mynor Hernández vs Dubán Macis, y Daniel “Danny” García vs Joan “El Fénix” López en las peleas preliminares.

Las entradas están a la venta en https://ligaapex.up.gt/ y en taquilla el día del evento.

El precio de localidades:

Mesas VIP: Q350.00

Mesas ORO: Q300.00

Graderío: Q150.00