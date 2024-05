Mike Tyson confiesa que su preparación para pelear contra Jake Paul ha sido dolorosa

Jake Paul vs Mike Tyson

El próximo 20 de julio, el estadio AT&T, en Arlington, Texas, será testigo del tan esperado regreso al cuadrilátero del ex campeón del mundo de los pesos pesados, Mike Tyson, quien volverá por una noche de su retiro a sus 58 años (los cumplirá el 30 de junio) para enfrentarse contra el reconocido youtuber, Jake Paul.

La última vez que “Iron Mike” protagonizó una pelea fue en la exhibición desarrollada en noviembre del 2020 contra Roy Jones Jr., evento que lamentablemente no pudo contar con la presencia del público por los tiempos de pandemia de Covid-19 que se vivían en dicho momento, situación que será muy distinto ahora porque se esperan que 80.000 espectadores sean testigos.

Por la notable diferencia de edad y los años inactivo con respecto al más alto nivel, la preparación de Tyson para afrontar el combate ha sido largo y con mucho sacrificio, así lo hizo saber él mismo en una reciente declaración a Newsmax TV.

La dura confesión de Mike Tyson

Con un impresionante registro de 50 victorias, 6 derrotas y 44 nocauts, la realidad de Tyson es muy distinta a sus años de gloria, y a pesar de no tratarse de una pelea para defender algún título, reconoció públicamente que la previa de todo ha sido bastante complicada porque convive con fuertes dolores corporales y sobre todo, con mucho cansancio mental.

“ Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele. Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora ”, confesó “Kid Dynamite”.

Además de hablar de su realidad corporal, Mike Tyson aprovechó la oportunidad para opinar sobre Paul y hacer una advertencia a su contrincante de 27 años: “Somos amigos, no hay duda. Pero en el ring, no lo vamos a ser. Realmente me gusta Jake, pero tendrá que luchar como si su vida estuviera en juego, porque así es”.